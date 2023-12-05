وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن إلغاء تأشيرة إقامة المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلغاء تأشيرة الإقامة في إسرائيل للمنسقة الأممية للشؤون "الإنسانية"، لين هاستينغز.

وكتب كوهين في تغريدة عبر منصة "إكس": "لقد قررت إلغاء تأشيرة الإقامة في إسرائيل للمنسقة "الإنسانية" للأمم المتحدة، لين هاستينغز".

وأضاف: "أي شخص لا يدين حماس على المذبحة الوحشية، وعلى اختطاف المسنين والأطفال، وعلى أعمال الانتهاكات والاغتصاب الفظيعة، ويدين إسرائيل الدولة الديمقراطية التي تحمي مواطنيها، لن يدخل (إسرائيل)".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 16248 قتيلا، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد الإصابات 43616 مصابا.

وأوضح الإعلام الحكومي إحصائية صادمة تشير إلى "ارتكاب عشرات المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة"، منذ انهيار الهدنة صباح الجمعة الماضية.

المصدر: RT