الجيش الإسرائيلي: مقتل مدنيين اثنين مقابل كل مقاتل من حماس "حصيلة إيجابية للغاية"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إن معدل مقتل مدنيين فلسطينيين اثنين في غزة مقابل كل مسلح من "حماس" يعد "إيجابيا للغاية" نظرا لتحديات القتال في المناطق الحضرية.

وعند سؤاله من CNN، حول تقرير وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن إحاطة لوسائل الإعلام الأجنبية من قبل كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن مدنيين اثنين قتلا في غزة مقابل كل ناشط من حماس، قال كونريكوس: "أؤكد صحة هذا التقرير".

وأضاف: "ويمكنني أن أقول إنه إذا كان ذلك صحيحا، وأعتقد أن أرقامنا سيتم تأكيدها - إذا قارنت هذه النسبة بأي صراع آخر في المناطق الحضرية بين جيش ومنظمة إرهابية تستخدم المدنيين كدروع بشرية لها، ومتغلغلة بين السكان المدنيين، فإن هذه النسبة هائلة، وإيجابية للغاية، وربما فريدة من نوعها في العالم".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للصحفيين في مؤتمر صحفي السبت إن الجيش قتل "آلاف الإرهابيين"، دون أن ينشر الجيش الإسرائيلي رسميا أي تقديرات للقتلى.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول عسكري إسرائيلي لم تذكر اسمه، قوله، عندما سئل عن حقيقة مقتل حوالي 5000 من عناصر حماس: "الرقم إلى حد ما صحيح".

من جانبها، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين بلغ 15 ألفا و899 منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية في 7 أكتوبر.

المصدر: CNN