فيديو يوثق سقوط شظايا صاروخ بالقرب من شابين ونجاتهما بأعجوبة في تل أبيب

انتشر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، يوثق لحظة سقوط شظايا صاروخ بالقرب من شابين ونجاتهما بأعجوبة في تل أبيب.

ويظهر الفيديو سقوط شظايا الصاروخ على مسافة قريبة جدا من شابين كانا يسيران في الشارع.

وفي وقت سابق، أعلنت القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، في الوقت الذي دوت فيه صافرات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل.

وأصيب إسرائيلي بجروح جراء سقوط صواريخ في منطقة حولون، بعد إطلاق رشقات من الصواريخ على منطقة إسرائيل الكبرى. كما شمل إطلاق الصواريخ مناطق تل أبيب الكبرى.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بفشل اعتراض منظومة "القبة الحديدية" لعدد من الصواريخ القادمة من غزة.

المصدر: RT