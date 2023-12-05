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الجيش اللبناني يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي

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الجيش اللبناني يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي
Globallookpress Ali Hashisho
الحدود اللبنانية الإسرائيلية- صورة أرشيفية
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أعلن الجيش اللبناني اليوم مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا للجيش في منطقة النبي عويضة-العديسة، جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان: "بتاريخ 5.12.2023، تعرض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة-العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

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وكانت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني أفادت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بوقوع عدد من الإصابات في صفوف الجيش اللبناني بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف موقعهم في تلة العويضة ببلدة العديسة، جنوب لبنان.

وقد لفتت القناة اللبنانية، إلى أن دبابة إسرائيلية متمركزة في مستوطنة مسكافعام، أطلقت 4  قذائف استهدفت تلة العويضة شمال العديسة قرب موقع للجيش اللبناني، لكنها أكدت لاحقا وقوع إصابات في صفوف جنود الجيش اللبناني بعد استهداف موقعهم في تلة العويضة جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: RT

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