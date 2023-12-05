حزب الله يستهدف صباحا 4 مواقع إسرائيلية

أعلن حزب الله الثلاثاء، عن استهداف 4 مواقع للقوات الإسرائيلية عند المنطقة الحدودية جنوب لبنان، فيما جددت القوات الإسرائيلية بدورها القصف على أكثر من بلدة لبنانية.

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وقال حزب الله في بيانات له اليوم، إنه استهدف عند الساعة 9:50 صباحا تجمعين لجنود إسرائيليين في موقع رويسة ‏العاصي، وفي مثلث الطيحات، بالأسلحة المناسبة وحقق فيهما إصابات مباشرة.‏

وعند الساعة 10:15 من قبل ‏ظهر ‌‏اليوم الثلاثاء، استهدف حزب الله موقع زبدين في مزارع شبعا ‏بالصواريخ وأصاب هدفه إصابة مباشرة.‏

وفي وقت لاحق، أعلن الحزب أن مقاتليه استهدفوا عند الساعة 10:20 موقع بياض بليدا وإصابته ‏إصابة مباشرة.‏

وأكد حزب الله في بياناته، أن استهدافاته هذه، تأتي في إطار "دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة".

في المقابل، أفادت مراسلتنا في لبنان، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ بلدة ياطر الحدودية، كذلك طال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدات طيرحرفا وبليدا ومحيبيب بين القطاعين الغربي والأوسط.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي اليوم أيضا، أطراف بلدة الناقورة ووادي حامول في القطاع الغربي، وأطراف بلدات كفرحمام وكفرشوبا في القطاع الشرقي، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

المصدر: RT