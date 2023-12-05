الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد المحتجزين في قطاع غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" ارتفع إلى 138 بعد تأكد أن أحد المفقودين محتجز لدى "حماس" في غزة.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن إسرائيل ملتزمة بعودة جميع أسراها.

وأشار هاغاري إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم أكثر من 20 ألف هدف في قطاع غزة منذ بداية الحرب، كما استهدف العديد من المواقع التابعة لـ"حزب الله" على الحدود مع لبنان وقتل عددا من عناصره.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يتجهز لحرب طويلة في غزة وخاصة في الجنوب.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة مساء يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 16248 قتيلا، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد الإصابات 43616 مصابا.

هذا وأكدت كتائب "القسام" قتل 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر على محور شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة خلال يوم الثلاثاء.

المصدر: RT + وكالات