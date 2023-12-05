مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في أراضي القدس الشرقية

أصدرت وزارة الخارجية المصرية يوم الثلاثاء بيانا أدانت فيه قرار إسرائيل ببناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية ، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً جديداً للقوانين الدولية.

وشددت مصر رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مطالبة إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية.

ونبهت مصر من أن إسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب التي تشنها على غزّة وتكثف ممارساتها غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية.

ودعت مصر الأطراف الدولية، والأمم المتحدة، للإيفاء بمسئولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف العمليات الاستيطانية الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض من أسس مستقبل عملية السلام وقضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية طالبت بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف تنفيذ المخطط الإسرائيلي المعروف بـ"القناة السفلى"، الذي صادقت عليه الحكومة في تل أبيب.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "المخطط يقوم على بناء ما يقارب 1792 وحدة استعمارية في تجمع استعماري جديد في القدس الشرقية المحتلة".

المصدر: RT