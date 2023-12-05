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هل نفى رئيس الإكوادور نائبته إلى إسرائيل؟

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هل نفى رئيس الإكوادور نائبته إلى إسرائيل؟
Legion-Media
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قام الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا، بتعيين نائبته فيرونيكا أباد، كسفيرة لبلادها لدى إسرائيل وسط الصراع في الشرق الأوسط.

وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشر يوم الاثنين على الموقع الإلكتروني لحكومة الإكوادور: "يجب أن تصل نائبة رئيس الجمهورية إلى سفارة الإكوادور في تل أبيب يوم الأحد 10 ديسمبر".

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في وقت سابق، أوعز رئيس الإكوادور لنائبته بالسفر إلى الشرق الأوسط للمساعدة في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

من جانبها قبلت فيرونيكا أباد، هذا التعيين لكنها انتقدت رئيس الدولة لأنه تعمد إبعادها عن البلاد.

وترى أباد أنها وقعت ضحية لحملة قذرة من قبل خصومها، الذين تمكنوا من زرع الفتنة بينها وبين رئيس الدولة.

ويشار إلى أن دانييل نوبوا، خاض الانتخابات الرئاسية مع فيرونيكا أباد، وفي الجولة الثانية، التي جرت في 15 أكتوبر، فاز بمنصب الرئيس ونائب الرئيس. تولى نوبوا منصبه في يوم 23 نوفمبر الماضي.

المصدر: تاس

 

 

 

 

 

 

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