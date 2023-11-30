شاهد.. مراسم تنصيب رئيس الإكوادور على أنغام موسيقى "يوم النصر" الروسية

أدى رئيس الإكوادور المنتخب دانييل نوبوا اليمين الدستورية خلال حفل تنصيبه على أنغام أغنية "يوم النصر" الرمزية الروسية.

وتعزف هذه الأغنية في 9 مايو من كل عام أثناء عرض عسكري في موسكو بمناسبة يوم النصر في الحرب العالمية الثانية.

وأظهرت لقطات لمراسم التنصيب التي بثتها قنوات تلفزيونية محلية، الأوركسترا وهي تؤدي عدة أغان احتفالية، إلا أن نغمة أغنية "يوم النصر" عزفت عندما توجه الرئيس المنتخب نوبوا، برفقة زوجته وابنته إلى مكان أداء القسم.

المصدر: وكالات