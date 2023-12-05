الجيش الإسرائيلي يعلن مداهمة "مقر الأمن العام لحماس" في جباليا (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تقدمت في جباليا شمال غزة، حيث قام اللواء 551 ووحدة الكوماندوس التابعة للبحرية بمداهمة "مقر الأمن العام التابع لحركة حماس" في المنطقة.

وقال إن "قوات اللواء 162 تعمل في منطقة جباليا، وذلك بعد أن استكملت مرحلة تطويق المخيم. على مدار آخر أربع وعشرين ساعة تصرفت القوات في المعاقل الحمساوية الموجودة في المنطقة ودمرت البنى التحتية وعثرت على الوسائل القتالية والقاذفات في مبان مدنية".

وأفاد بأن "سلاح الجو بالتعاون مع مقاتلي لواء المظليين هاجم مساء أمس (الاثنين) مباني عمل من داخلها مخربو النخبة في حماس، وقضوا على مخربين، وعثروا على قذائف صاروخية في ساحة أحد المنازل في شمال القطاع ودمروها".

وذكر أن "قوات احتياط تابعة للواء 551 ووحدة 13 للكوماندوس البحري وداهمت مبنى غرفة عمليات الأمن العام التابع لحماس في جباليا، وتم رصد وسائل استطلاع وسيطرة، ووسائل قتالية وخرائط".

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The IDF released footage of Israeli Air Force and Navy strikes on buildings used by "Nukhba" terrorists in the Gaza Strip yesterday



📹- IDF Spokesperson's Unit pic.twitter.com/w6xfxHHObk — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) December 5, 2023

المصدر: RT