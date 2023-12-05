"حزب الله" اللبناني ينشر مشاهد جديدة لاستهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية حدودية (فيديو)

نشر "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهداف عناصره لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي المحاذية للحدود اللبنانية.

وأصدر "حزب الله" أمس الثلاثاء بيانا عسكريّا تضمن 14 عملية استهدف فيها قواعد ومواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي المحاذيين للحدود اللبنانية.

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وأكد في البيانات أنه ألحق أضرارا وإصابات مباشرة.

وقال الحزب في إحدى البيانات إنه "استهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح كرد على استهداف العدو الإسرائيلي موقعا للجيش اللبناني واستشهاد العريف عبد الكريم مقداد".

وأعلن الجيش اللبناني أمس مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا للجيش في منطقة النبي عويضة-العديسة، جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: RT