مسؤولون في غزة يتخوفون من "مجزرة جديدة" في مستشفى كمال عدوان

أعرب مسؤولون حكوميون في قطاع غزة عن مخاوفهم من أن ترتكب القوات الإسرائيلية "مجزرة جديدة" في مستشفى كمال عدوان الذي يأوي آلاف النازحين.

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وقال المدير العام لوزارة الصحة بغزة إن "هناك 108 شهداء وعشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان"، لافتا إلى أن "التيار الكهربائي انقطع عن المستشفى الذي يأوي أكثر من 7 آلاف نازح الآن".

وإذ لفت إلى أن "الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات، والقناصة يطلقون النار على من يتحرك"، قال: "نتخوف من مجزرة داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي".

وأشار إلى أن "4 مستشفيات فقط تعمل شمال غزة ونحو 55 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة".

وفي هذا السياق، أكد مدير الإمداد بالدفاع المدني في قطاع غزة "الحاجة ماسة لتوفير الوقود لسيارات الإسعاف والآليات قبل أن تتوقف كليا"، وطالب "بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الدفاع المدني للمناطق المنكوبة".

ولفت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف الأعيان المدنية والبنى التحتية"، مؤكدا أنه "لا توجد مناطق آمنة والقصف يصل كل زاوية وكل مربع في القطاع".

المصدر: RT