بلينكن يعلن أن الولايات المتحدة لن تمنح تأشيرات لمستوطنين "يقوضون السلام في الضفة"

أعلنت الولايات المتحدة أنها سترفض منح تأشيرات للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينفذون هجمات ضد الفلسطينيين مكثفة الضغط للحد من موجة عنف تشهدها الضفة الغربية على وقع حرب غزة.

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وأفاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستمنع دخول أي شخص تورط في "تقويض السلم والأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية"، أو يتخذ خطوات "تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية".

وبعد مرور قرابة شهرين على اندلاع الحرب في قطاع غزة، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، من "سيناريو أكثر رعبا" في القطاع، قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 16248 قتيلا، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد الإصابات 43616 مصابا.

المصدر: أ ف ب