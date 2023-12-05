"كتائب القسام" تنشر فيديو لرصد خيام القوات الإسرائيلية قبل تفجيرها

نشرت "كتائب عزالدين القسام" مقطع فيديو يظهر عملية رصد مجموعة من الخيام وداخلها عدد من الجنود الإسرائيليين قبل أن تزرع حولها عبوات ناسفة وتقوم بتفجيرها.

وقالت "كتائب عزالدين القسام" إن العملية مكّنت من تفجير العبوات الناسفة وسط القوات التي كانت متواجدة في المكان في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

كذلك أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، قتل 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر على محور شرق مدينة خانيونس في قطاع غزة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من عسكرييه جراء المعارك الدائرة في القطاع في آخر 24 ساعة.

المصدر: RT