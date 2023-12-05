وكالة إيرانية: رئيسي سيبحث مع بوتين العلاقات الثنائية وأحداث فلسطين في موسكو الخميس

أفادت وكالة "تسنيم" الأيرانية بأن رئيس البلاد إبراهيم رئيسي سيبحث في موسكو الخميس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الدولية، وبينها حرب غزة.

إقرأ المزيد

وقالت الوكالة اليوم الثلاثاء: "بدعوة رسمية من الرئيس الروسي بوتين، سيتوجه الرئيس الإيراني صباح الخميس إلى موسكو على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين وممثلي الدوائر التجارية والاقتصادية الإيرانية".

وأشارت الوكالة إلى أن قضايا العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، إضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية، لا سيما القضية الفلسطينية وأحداث غزة، ستتصدر مباحثات رئيسي في زيارته إلى موسكو والتي ستستغرق يوما واحدا.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى موسكو مساء أمس الاثنين بهدف المشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين.

النصدر: "تسنيم"