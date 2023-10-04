بوتين: روسيا وإيران تربطهما علاقات جيدة للغاية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا وإيران أقامتا علاقات جيدة وستقومان بتطويرها في المستقبل.

قال الرئيس بوتين الأربعاء خلال اجتماعه مع المرشحين النهائيين لمسابقة معلم العام: "لدينا علاقات جيدة جدًا مع إيران. وسنعمل على تطويرها بكل الطرق الممكنة. هذه ثقافة قديمة، تتسم بها بلاد فارس، جارتنا. لذا، نحن نبذل قصارى جهدنا لتطوير العلاقات مع إيران، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل".

وبالحديث عن التعاون في مجال التعليم، أشار إلى أن روسيا يجب أن ترى اهتماما من هذه الدول، بإنشاء مؤسسات تعليمية هناك".

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واختتم الرئيس كلامه قائلاً: "لكن الفكرة بحد ذاتها صحيحة، انتشار ثقافتنا وأنظمتنا التعليمية هي قوة ناعمة بالمعنى الحسن والطيب لهذه الكلمة، دعونا نفكر في هذا الأمر أيضاً".

المصدر: تاس