طهران: زيارة مرتقبة من لافروف لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق استراتيجي بين البلدين

أعلن وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان انتظار وصول وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في زيارة إلى البلاد، مشيرا إلى اتفاق بشأن الزيارة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق استراتيجي.

وقال عبد اللهيان إن هناك اتفاقا بشأن زيارة الوزير لافروف، ومن المقرر خلال زيارته وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق طويل الأمد بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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في الأثناء، نقل الوزير الإيراني "التحيات وأطيب التمنيات" من رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق أيضا، أفيد أن وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، سيرغي لافروف، حسين أمير عبد اللهيان، هاكان فيدان، عقدوا اجتماعا بصيغة أستانا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقبل الاجتماع، تحدث لافروف وعبد اللهيان لفترة وجيزة على انفراد. وبعد ذلك بقليل انضم إليهم فيدان.

وفي لقاء مع RT يوم أمس، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "لدينا إرادة سياسية لتوسيع تعاوننا مع روسيا وهو يتطوّر كل يوم ولاسيما في التجارة والاقتصاد ومشاركتنا في ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب".

وأكد رئيسي: "علاقاتنا مع روسيا استراتيجية ولا يمكن لأي تطورات على الساحة العالمية أن تغير من ذلك".

المصدر: RT