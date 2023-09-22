اجتماع مغلق بين لافروف ووزيري خارجية تركيا وإيران وفق صيغة أستانا السورية

عقد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، اجتماعا مع نظيريه الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والتركي هاكان فيدان بصيغة أستانا على هامش مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقبل الاجتماع، تحدث لافروف وعبد اللهيان لفترة وجيزة على انفراد. وبعد ذلك بقليل انضم إليهم فيدان.

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وبدأ الوزراء المفاوضات بدون وسائل الإعلام بعد التقاط الصور معا.

وبعد ذلك بقليل، انضم الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن إلى وزراء خارجية الدول الثلاث.

ومن المتوقع أن يعقد وزيرا خارجية روسيا وإيران اجتماعا منفصلا في وقت لاحق.

والتقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحثا آخر مستجدات الأزمة السورية.

المصدر: RT