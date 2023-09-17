"التسوية السورية" في نقاشات وزير الخارجية السعودي مع بيدرسون في نيويورك

التقى وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان بالمبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، وأكد بن فرحان حرص بلاده على بذل كافة الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وناقش الوزير بن فرحان مع بيدرسون، اليوم الأحد، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، مستجدات الحل السياسي للأزمة السورية، وجهود المملكة والأمم المتحدة في هذا الشأن، ومنها مخرجات القمة العربية في جدّة.

إقرأ المزيد

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء، حرص المملكة على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق. بحسب البيان المنشور على صفحات وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وفي 11 سبتمبر الجاري، بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع بيدرسون، تطورات الملف السوري. ونقلت وكالة "سانا" الرسمية أن بيدرسون قدم عرضا حول نتائج الزيارات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به.

المصدر: واس