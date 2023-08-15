أبو الغيط: اجتماع لجنة الاتصال الوزارية بشأن سوريا كان جادا ومثمرا

شارك أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا والذي عقد بعد ظهر الثلاثاء بالقاهرة مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وقال أبو الغيط إن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا كان جادا ومثمرا، وأضاف أنه شكّل حوارا مهما مع وزير خارجية سوريا فيصل المقداد.

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وأضاف: "سنواصل العمل بمباركة دولنا الأعضاء لتحقيق التقدم المنشود في مختلف الموضوعات لمصلحة سوريا وشعبها العزيز".

وكان جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد أوضح أن لجنة الاتصال اجتمعت بموجب قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية في مايو الماضي وتضم 6 دول عربية فضلا عن الأمين العام للجامعة.

وقال رشدي إن انعقاد اللجنة يعكس جدية الدول العربية في القيام بدور رئيسي في تسوية الأزمة السورية، وفي التعامل مع التبعات الخطيرة التي تمخضت عنها، لا سيما فيما يتعلق بخطر إنتاج وتهريب المخدرات، وتهديدات الإرهاب، فضلا عن المشكلات الإنسانية الضاغطة وفي مقدمتها قضية اللاجئين.

وكلفت القمة العربية لجنة الاتصال بمتابعة الانخراط العربي لتسوية الأزمة السورية في ضوء الالتزامات التي وردت في "بيان عمان".

وتشهد مصر تحركات واجتماعات عربية عاجلة لبحث العديد من القضايا، بدأت الاثنين بقمة ثلاثية بين رؤساء مصر وفلسطين وملك الأردن في العلمين، وتبعتها الثلاثاء تحركات جديدة في القاهرة، حيث حل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بالعاصمة المصرية تزامنا مع استضافة وزارة الخارجية المصرية مشاورات مصرية سعودية أردنية عراقية حول سوريا.

المصدر: RT