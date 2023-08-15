تحركات عربية في مصر.. تفاصيل ما يحدث في القاهرة! (صور)

تشهد مصر تحركات واجتماعات عربية عاجلة لبحث العديد من القضايا، بدأت أمس الاثنين بقمة ثلاثية بين رؤساء مصر وفلسطين وملك الأردن في العلمين.

إقرأ المزيد

وتبعتها اليوم تحركات جديدة في القاهرة، حيث زار القاهرة وزير الخارجية السور فيصل المقداد تزامنا مع استضافة وزارة الخارجية المصرية مشاورات مصرية سعودية أردنية عراقية حول سوريا.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكري عقد اجتماعا مع وزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي والعراق فؤاد حسين اليوم حول سوريا، كما التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مقر الخارجية المصرية.

جانب من لقاء الوزير #سامح_شكري ووزير خارجية المملكة العربية السعودية @FaisalbinFarhan.. بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير اليوم…الوزيران بحثا سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن 🇸🇦 🇪🇬.. والتنسيق وتبادل الرؤى إزاء مختلف القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.@KSAMOFApic.twitter.com/mao2lQz800 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 15, 2023

كما استقبل وزير الخارجية المصري نظيره السوري فيصل المقداد، حيث أكد الوزير المصري خلال اللقاء على حرص اللجنة العربية على استكمال المهمة المنوطة بها، للمساعدة في حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وتقديم يد العون للشعب السوري الشقيق لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

وزير الخارجية يستقبل شقيقه الدكتور فيصل المقداد وزير خارجية سوريا بمقر وزارة الخارجية المصرية اليوم …. وزير خارجية سوريا يزور القاهرة للمشاركة فى اجتماع مع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا @sy_mofapic.twitter.com/OfnqTSuaxj — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 15, 2023

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تطرق إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، والذي يأتي اتساقاً مع دور جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لتعزيز العمل العربي المشترك والتكاتف من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية، مشيراً إلى أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لأن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع. كما استمع وزير الخارجية إلى إحاطة من الوزير "المقداد" فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل التعامل مع مختلف جوانب الأزمة السورية، بما فى ذلك قضايا عودة اللاجئين ومكافحة الارهاب والمخدرات والتعاون الأمنى مع الدول العربية فى الجوار السورى وموضوعات التعافى المبكر وفرض السيادة السورية على أراضيها.

تستضيف القاهرة الآن اجتماعاً يضم وزراء خارجية مصر والأردن والعراق فى إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاثة 🇯🇴🇪🇬🇮🇶.. تنسيق مستمر وتشاور دائم لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي، وبحث مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة @ForeignMinistry@Iraqimofapic.twitter.com/ED8zoFmqFK — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 15, 2023

وبعد لقاء الوزير السوري التقى شكري نظيره السعودي قبل اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية الخاصة بمواصلة الحوار مع سوريا.

وكانت مدينة العلمين المصرية استضافت أمس قمة ثلاثية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، وبحثت تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

المصدر: RT