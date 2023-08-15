مصر تستضيف اجتماعا هاما حول سوريا بحضور المقداد (صور)

ذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكري عقد اجتماعا مع وزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي والعراق فؤاد حسين اليوم حول سوريا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الآلية الثلاثية - التي جاء اجتماعها على هامش استضافة القاهرة لاجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا- تشكل منصة هامة على صعيد الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز آليات التعاون الاقتصادى بين الدول الثلاث في المجالات المختلفة، وكذا التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حفاظا على وحدة الصف العربي وصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة. وقد مثل الاجتماع فرصة سانحة لمتابعة المشروعات التعاون والتكامل الإستراتيجي بين الدول الثلاث.

وكشف أبو زيد، أن وزراء خارجية الدول الثلاث اتفقوا على عقد اجتماع متابعة على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى سبتمبر القادم، وذلك للوقوف بدقة على الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشتركة وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسر تنفيذها علي أرض الواقع.

كما وصل وزير خارجية سوريا إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع مع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا.

المصدر: RT