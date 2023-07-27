الخارجية الروسية: صيغة أستانا كانت ولا تزال الأكثر فاعلية لتسوية الأزمة السورية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن الاجتماعات ضمن صيغة أستانا ستستمر لاحقا حتما، لكن لم يتم بعد تحديد تاريخ ومكان انعقاد اللقاءات اللاحقة لها.

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وأضاف نائب الوزير: "بدون أي شك، كانت صيغة أستانا ولا تزال الصيغة الأكثر فاعلية لتحقيق تسوية طويلة الأمد في سوريا. تم إنجاز الكثير بالفعل، وما زلنا نفعل الكثير ضمن هذه الصيغة. قائمة المهام آخذة في التوسع. سيكون هناك اجتماع ضمن تنسيق أستانا، لكن لم يتم بعد تحديد موعده ومكانه".

ومن جانب آخر ذكر نائب الوزير، أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد التزامه بتنفيذ المذكرة مع روسيا الاتحادية.

واستبعد فيرشينين، أن يتم تنفيذ عمليات الشحن المدني في البحر الأسود بدون ضمانات أمنية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود.

وشدد على أن روسيا وتركيا، تواصلان الاتصالات بشأن صفقة الحبوب والإمدادات الغذائية "دون تشوهات" كتلك التي ميزت سابقا تنفيذ مبادرة البحر الأسود.

وانتهت صفقة الحبوب في 17 يوليو الجاري، حيث أشارت روسيا التي مددت عدة مرات الاتفاق على ممر البحر الأسود للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية في يوليو 2022، إلى أن الجزء المتعلق بها من الصفقة (إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية) لم ينفذ.

المصدر: تاس