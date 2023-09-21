رئيسي لـRT: نرغب بالوساطة في نزاع أوكرانيا وعلاقاتنا مع روسيا لا تبدلها أي تطورات (فيديو)

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رغبة بلاده بوقف النزاع الأوكراني ونية طهران لعب دور الوسيط "إن أمكن" بين روسيا وأوكرانيا، مبينا أن هناك أطرافا مستفيدة وتصلّي لاستمرار هذا النزاع.

وقال الرئيس الإيراني في لقاء خاص مع RT إن طهران قامت بالرد على كافة الاتهامات والانتقادات الموجهة إليها حول "مشاركتها" وموقفها من النزاع الأوكراني، لافتا إلى أن بلاده تريد وقفه ولعب دور الوسيط إن أمكن، "ونحن رددنا على كافة الاتهامات الموجهة إلينا في هذا الجانب وفي كافة المحافل ولم يقدموا أي دليل ضدنا وهذه عبارة عن خدع ولن تساعد من حاكها بأي شيء".

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السبب هو توسّع الناتو

وأضاف رئيسي: "نحن مقتنعون أن النزاع بين أوكرانيا وروسيا يجب أن يضع أوزاره في أقرب وقت ممكن وإذا حاولنا فهم سبب هذه الحرب فهي بسبب توسّع الناتو نحو الشرق وتوسّع نفوذه في العديد من البلدان وتثبيت وجوده وتأسيس قواعد عسكرية في أوكرانيا وفي العديد من الدول الأخرى".

وأردف في هذا الجانب: "ما نلاحظه الآن هي مساعي أوكرانيا في زيادة قدراتها بشكل جاد وذلك بفضل الولايات المتحدة وأوروبا من حيث المساعدات العسكرية التي تتلقاها في المقام الأول وهو بطبيعة الحال يساعدها على الاستمرار في الحرب الطويلة".

هناك من يصلي لإطالة أمد النزاع

وتساءل الرئيس رئيسي "عمّن يستفيدون من إطالة أمد هذه الحرب.. هل أوكرانيا أم أوروبا أم الذين يصلّون اليوم كي تستمر هذه الحرب".

وقال: "أنا متأكد أن إيران تريد وقف هذه الحرب ولعب دور الوسيط إن أمكن.. هذا هو موقفنا ونحن رددنا على كافة الاتهامات الموجّهة إلينا في هذا الجانب وفي كافة المحافل ولم يقدّموا أي دليل ضدنا وهذه خدع لن تساعدهم".

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"بريكس" هامة لإيران بقدر أهميتنا لهم

وحول علاقة إيران بدول مجموعة "بريكس" وعمّا يمكنها تقديمه لتلك المجموعة بعد دعوتها للانضمام إليها، قال رئيسي "نحن نمتلك إمكانيات كبرى وتتمتع إيران بموقع جيوسياسي هام للغاية بداية وعلاقات مع دول الخليج ومن ناحية أخرى مع دول آسيا الوسطى.. فضلا عن إمكانياتها الكبيرة في مجال الطاقة والاتصالات وهي نقطة تقاطع يمكنها أن تربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.. ولكن الأهم من كل هذا هو الشعب الممتلئ بالإيمان وبالعزيمة".

"ولذلك فإن إمكانيات إيران من جهة والتي لدى دول بريكس من جهة أخرى تتوحد لتشكيل حركة قوية ونعتبر أن بريكس مهمة لإيران بقدر أهمية إيران لدول هذه المجموعة".

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النظام العالمي الجديد

وتطرق الرئيس الإيراني إلى قضية "النظام العالمي" الذي بدأ بالظهور موضحا أن بلاده تُعتبر لاعبا أساسيا وأن لدى إيران مكانة مهمّة في النظام العالمي الجديد وحركات المقاومة في المنطقة مرتبطة بتسمية إيران وتابع: "بفضل كل ذلك تمكّنا من تحسين وضعنا في العالم والمنطقة وأصبحنا زعماء في مقاومة الأعداء".

علاقاتنا مع روسيا تتطور يوميا

وعن آفاق العلاقات بين روسيا وإيران أكد قائلا: "لدينا إرادة سياسية لتوسيع تعاوننا وهو يتطوّر كل يوم ولاسيما في التجارة والاقتصاد ومشاركتنا في ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب".

وأكد "علاقاتنا مع روسيا استراتيجية ولا يمكن لأي تطورات على الساحة العالمية أن تغير من ذلك".

وعن الأمم المتحدة ووضعها ودورها الحالي، قال رئيسي: "أعتقد أن الأمم المتحدة وآلياتها وكافة فروعها ومجلس الأمن الدولي بحاجة إلى المراجعة كي تتمكن من تحقيق أهدافها في السلام والأمن والعدالة".

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الأمم المتحدة ستتغير ودورها يتدهور

واستدرك رئيسي: "في حال لم تقم الأمم المتحدة بذلك أعتقد أنه مع ظهور مراكز قوى جديدة ومع التحالفات العالمية والدولية فإن الدور الأممي سيتغير ويتدهور وستتقلص الأمم المتحدة يوما بعد يوم ولن تكون قادرة على القيام بدورها كما في السابق".

واختتم رئيسي في رده على مجموعة من أسئلة RT: "إيران ذات حضارة غنية وشعبنا المرتبط بالقيم الإلهية والجمهورية تتابع التقدم الكبير رغم العقبات التي فرضها الأعداء وجعلنا عدونا يترنح وسنخطو مع هذا الشعب إلى المستقبل.. وعليهم أن يدركوا أن إيران دولة قوية والله معنا والثورة الإسلامية الإيرانية تتواصل بسبب آمال الشعب وهذه الأمة المتدينة ومستقبلنا مشرق للغاية".

المصدر: RT