زاخاروفا: الأحاديث عن عزل روسيا على الساحة الدولية باتت نكتة غربية سمجة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن شائعات عزل روسيا على الساحة الدولية أصبحت مزحة غربية سمجة، خاصة على خلفية عمل الوفد الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت زاخاروفا في مقابلة مع RT الفرنسية: "يبدو لي أن هذه مجرد مزحة حول عزل روسيا.. نحن بحاجة إلى فهم ما يحدث بالفعل".

وأضافت زاخاروفا: "نحن نتحدث عن رغبة دول الناتو، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في عزل روسيا أو على الأقل خلق شعور بالعزلة على الساحة الدولية".

وأوضحت: "لقد نجحوا فقط في عزل أنفسهم. في الواقع، لقد عزل الناتو نفسه عن روسيا، لكن يبدو لي أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك، لقد تمكنوا من عزل أنفسهم عن الأغلبية العالمية".

وأكدت زاخاروفا: "إن الجمعية العامة هي أحد أفضل المظاهر التي توضح ذلك، وبالفعل لا نلتقي بالدول الغربية، رغم وجود استثناءات، كإجراء مفاوضات مع هنغاريا.. لكن هناك حوار مستمر مع البقية، كما أن روسيا تتواصل مع الدول الأخرى في إطار بريكس، ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك في الصيغ الإقليمية والثنائية".

وسبق أن قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن دول الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" حاولت إقناع هنغاريا بعدم لقاء ممثلي روسيا وبيلاروسيا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

هذا وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، على هامش فعاليات الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.كما سيناقش قضايا صفقة الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسيجتمع لافروف في 22 سبتمبر، مع المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.

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المصدر: RT