لافروف يلتقي غروسي على هامش أعمال الجمعية العامة الأممية

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال لافروف خلال اللقاء مع غروسي، يوم الأربعاء: "أعلنتم أنكم ستلتقون بنا وبالأوكرانيين. أعتقد أن من المهم أن نقوم بضبط الساعة".

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وأكد غروسي للصحفيين أنه يخطط لزيارة روسيا في وقت قريب.

وفي وقت سابق، أعلن رفائيل غروسي أنه يخطط لمناقشة الوضع في محطة زابوروجيه الذرية مع الجانبين الروسي والأوكراني.

ووصف غروسي روسيا في تصريحاته الصحفية بأنها "شريك مهم" للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: وكالات