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غروسي: روسيا شريك مهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية

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غروسي: روسيا شريك مهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية
Globallookpress Henrik Montgomery/Keystone Press Agency
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وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي روسيا بأنها "شريك مهم" للوكالة الدولية، مشيرا إلى أنه يخطط لمناقشة الوضع حول محطة زابوروجيه يوم الأربعاء.

وقال غروسي خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء: "بالطبع هناك دائرة واسعة من المسائل. وتعتبر روسيا شريكا مهما وحيويا بالنسبة لوكالتنا".

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غروسي يخطط لمناقشة الوضع في محطة زابوروجيه مع روسيا وأوكرنيا
غروسي يخطط لمناقشة الوضع في محطة زابوروجيه مع روسيا وأوكرنيا

وتابع: "ولذلك نعول على مناقشة القضايا مثل الوضع في محطة زابوروجيه الذرية التي تسيطر عليها روسيا. ولدينا بعثة هناك، مسؤولة عن أمن المحطة".

وأضاف أنه ينتظر "بفارغ الصبر" عقد لقاء مع الوفد الروسي يوم الأربعاء.

وكان غروسي قد أكد في وقت سابق أنه يعتزم إجراء مباحثات مع روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع لمناقشة الوضع الأمني حول محطة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي

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