غروسي: روسيا شريك مهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي روسيا بأنها "شريك مهم" للوكالة الدولية، مشيرا إلى أنه يخطط لمناقشة الوضع حول محطة زابوروجيه يوم الأربعاء.

وقال غروسي خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء: "بالطبع هناك دائرة واسعة من المسائل. وتعتبر روسيا شريكا مهما وحيويا بالنسبة لوكالتنا".

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وتابع: "ولذلك نعول على مناقشة القضايا مثل الوضع في محطة زابوروجيه الذرية التي تسيطر عليها روسيا. ولدينا بعثة هناك، مسؤولة عن أمن المحطة".

وأضاف أنه ينتظر "بفارغ الصبر" عقد لقاء مع الوفد الروسي يوم الأربعاء.

وكان غروسي قد أكد في وقت سابق أنه يعتزم إجراء مباحثات مع روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع لمناقشة الوضع الأمني حول محطة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي