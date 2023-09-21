لافروف وغروسي يبحثان الوضع الأمني في محطة زابوروجيه النووية

أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أنه خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أوجز رؤيته للوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقال غروسي خلال محادثاته مع الوزير الروسي على هامش فعاليات الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد أجريت مناقشة مع وزير الخارجية لافروف. وأخبرته بتقييمي لكيفية رؤيتنا لهذا الوضع"، مشيرا إلى أن من الضروري مواصلة مثل هذه الاتصالات.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف، بحث مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، القضايا المتعلقة بأمن محطة زابوروجيه النووية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "خلال المحادثات، جرى تبادل وجهات النظر حول المجالات الرئيسية لأنشطة الوكالة، وتم بحث القضايا الأمنية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالتفصيل"، وأضافت الوزارة أن الاجتماع يؤكد عزم ونية الجانب الروسي على مواصلة المزيد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوقف التهديدات التي يفرضها نظام كييف على المحطة.

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن الاجتماع أشار إلى "التأثير المدمر الطويل الأمد لاستخدام قذائف اليورانيوم المنضب والتي يقدمها الغرب الجماعي للنظام في كييف".

وأكد غروسي يوم أمس، أن الوضع الأمني في محطة زابوروجيه للطاقة النووية شهد بعض التحسن لكنه ما يزال هشا، وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان يتم الامتثال للمبادئ الخمسة المتعلقة بالسلامة النووية في المحطة والتي اقترحتها الوكالة في وقت سابق: "لا يمكننا التأكد بعد، فكل يوم يمثل تحديا بالنسبة لنا. لقد شهدنا حتى الآن بعض التحسن لكن الوضع ما زال هشا للغاية في زابوروجيه".

وطرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو الماضي، خمسة مبادئ أساسية تهدف لحماية محطة زابوروجيه النووية، أهمها عدم استخدام المحطة كقاعدة للأسلحة الثقيلة، وكذلك عدم شن هجوم من أي نوع على المحطة أو انطلاق أي هجمات منها.

المصدر: RT