بلينكن: بعض الدول مستاءة من أن الغرب يهتم فقط بأوكرانيا

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن جزءا من المجتمع الدولي غير راض عن كون الغرب يحاول تركيز انتباه الجميع حصراً على تقديم المساعدة للسلطات الحالية في كييف.

وقال بلينكن، خلال حديثه في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك مخصص للنظر في الوضع حول أوكرانيا: "يرى البعض أن الدعم المستمر لأوكرانيا يصرف انتباهنا عن الأولويات الأخرى، مثل مكافحة أزمة المناخ، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتعزيز النظم الصحية".

وبرأيه أن "هذا هو مظهر من مظاهر المعضلة". وقال: "يمكننا ويجب علينا القيام بالأمرين معا. نحن نقوم بالأمرين معا".

ووفقا لرئيس الدبلوماسية الأمريكية، في المشاورات التي بدأها الغرب دون مشاركة روسيا، والتي عقدت في وقت سابق في كوبنهاغن وجدة، فإنهم يحاولون تحديد "الطريق إلى سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.

وقال بلينكن: "لقد طرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خطة من 10 نقاط لتحقيق هذا السلام". في الوقت نفسه، وفقا لوزير الخارجية الأميركي، فإن روسيا "لم تطرح أي شيء".

وفي رأيه، ينبغي للمجتمع الدولي أن "يرسل إشارة واضحة" إلى عدد من الدول، بما في ذلك روسيا، التي تحاول تحدي "القواعد التي اتفق عليها الجميع" بأنه سيتم رفضها.

وفيما يتعلق بموضوع صادرات كييف الغذائية، قال وزير الخارجية إن إمدادات القمح الأوكراني في الخارج هذا العام "من المرجح أن تنخفض بمقدار 2.8 مليون طن" متهما روسيا بالتسبب بذلك برفضها تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود.

المصدر: تاس