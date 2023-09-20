بلينكن يعلن تلقيه تأكيدات من جمهوريي الكونغرس حول إمدادات واشنطن الداعمة لكييف

عبّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن اعتقاده أن الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي ما زالوا يؤيدون استمرار المساعدات لأوكرانيا مشيرا في مقابلة إلى أن "الدعم لا يزال قويا".

قال الوزير بلينكن في مقابلة مع قناة ABC التلفزيونية: "لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، وأشخاص مثل مايكل ماكول، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وأؤكد أن الدعم (لأوكرانيا) لا يزال قويا".

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وأشار بلينكن، في المقابلة التي نشرتها وزارة الخارجية، إلى اعتقاده بأن لدى (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي فرصة لتذكير الناس في واشنطن بالأمور التي تقف على المحك".

يشار إلى أن صحيفة "ذا هيل" كانت قد ذكرت سابقا أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يعبرون بشكل متزايد عن شكوكهم في شأن ضرورة الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا عسكرياً.

إلى ذلك من المقرّر عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره زيلينسكي في واشنطن يوم 21 سبتمبر الجاري.

في السياق ذاته، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، في حديث لشبكة "سكاي نيوز" إن الولايات المتحدة "لا تتخلف أبدا" عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضاف ردا على سؤال حول "تباطؤ واشنطن في إمداد كييف التي اضطرت إلى انتظار الدبابات عدة أشهر، وعدم تسلمها لغاية الآن مقاتلات F-16": "لا تلكؤ من قبلنا بإمداد كييف بالأسلحة. أنا أختلف بشدة مع هذا الطرح"..

المصدر: تاس + نوفوستي