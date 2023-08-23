زيلينسكي يبحث مع مجلس الشيوخ الأمريكي تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه بحث مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي آخر التطورات في جبهات القتال، وتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية.

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وكتب زيلينسكي عبر "تلغرام": "عقدنا اجتماعا مهما بالشراكة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بلومنثال، وليندسي جراهام، وإليزابيث وارين، بحثنا خلاله آخر التطورات في الجبهة الأوكرانية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها زيادة تعزيز نظام الدفاع الأوكراني"، دون كشف مزيد من التفاصيل حول الاجتماع.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور، ما اثار استياء حلفائها الغربيين.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد خسرت قوات كييف خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين وحدهما، أكثر من 43 ألف شخص، وأكثر من 4.9 ألف قطعة سلاح.

المصدر: نوفوستي