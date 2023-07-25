قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، إن عدم كفاءة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وضعت أوكرانيا على حافة الانهيار الاقتصادي والعسكري التام.

وأوضح سوسكين عبر "يوتيوب" أن "أوكرانيا وصلت إلى مرحلة لا يمكن فيها إنقاذ أي شيء، هناك انهيار كامل على مستوى الوزارات، ودمار كلي لا رجعة فيه للمجمع الاقتصادي الوطني. هذه كارثة حقيقية".

وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية الحالية لا تحظى بالتأييد الشعبي، وأنها لا زالت متماسكة فقط بفضل الدعم الغربي لها، مشددا على أنه بمجرد سقوط الدعائم الخارجية، سينهار كل شيء دفعة واحدة.

وخلص سوسكين إلى أن نظام كييف عاجز عن حماية البنى التحية في البلاد من الهجمات الروسية، وفي نفس الوقت، قواته عاجزة عن تحقيق أي نتائج ملموسة في أرض المعركة، فضلا عن الوقوف في وجه الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي