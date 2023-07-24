مستشار رئاسي أوكراني سابق: الأوضاع في البلاد تسوء بسبب تعيين زيلينسكي لمسؤولين غير أكفاء

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، إن زيلينسكي غير قادر على حماية المنشآت العسكرية الأوكرانية في أوديسا من الضربات الروسية.

وأوضح سوسكين عبر "يوتيوب" أن "الاستماع إلى صراخ "عواء" زيلينسكي الهستيري أمر مثير للاشمئزاز، فجميع تصريحاته الرنانة حول الثمن الذي ستدفعه روسيا جراء قصفها لأوديسا مثيرة للسخرية".

وأضاف: "سيد زيلينسكي، عن أي نوع من العقاب تتحدث، فالدفاعات الجوية الأوكرانية عاجزة ولا تستطيع فعل شيء على أرض الواقع، وفي ذات الوقت لا يوجد إنتاج عسكري في البلاد لتحقيق وعودك بالانتقام".

ولفت المتحدث إلى أن زيلينسكي لم يتخذ أي خطوات عملية لتطوير قطاع الصناعات العسكرية الأوكراني، مشددا على أن قوات كييف تتكبد خسائر فادحة نتيجة إهمال زيلينسكي لهذا الجانب، كما أضاف "ليس هنالك أحد ليذهب إلى الجبهة".

وخلص إلى أن الأوضاع في أوكرانيا تنحدر نحو الأسوأ يوما بعد يوم، نتيجة تعيين زيلينسكي لشخصيات عديمة الكفاءة في المناصب القيادية العليا للبلاد.

المصدر: نوفوستي