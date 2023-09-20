 
مباشر

البيت الأبيض: واشنطن "لا تتوانى" عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة

أخبار العالم

البيت الأبيض: واشنطن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w2th

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، في حديث لشبكة "سكاي نيوز" إن الولايات المتحدة "لا تتخلف أبدا" عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضاف كيربي ردا على سؤال مفاده بأن "الولايات المتحدة متباطئة بالإمداد لكييف التي اضطرت إلى انتظار الدبابات لعدة أشهر، وعدم تسلمها لغاية الآن مقاتلاتF-16"، "لا تلكؤ من قبلنا بإمدادات كييف بالأسلحة أنا أختلف بشدة مع هذا الطرح".

إقرأ المزيد
البيت الأبيض: لا نرى إمكانية لإنهاء النزاع في أوكرانيا بشروط ترضينا
البيت الأبيض: لا نرى إمكانية لإنهاء النزاع في أوكرانيا بشروط ترضينا

وشدد أن القوات الأوكرانية تلقت كل ما طلبته لتنفيذ الهجوم.

وكان كيربي قد صرح في وقت سابق بأن  الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لإنهاء النزاع في أوكرانيا في الوقت الحالي بشروط ترضي واشنطن.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا