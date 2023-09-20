شويغو يطلع على أحدث منتجات إيران العسكرية (فيديو)  

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو معرض القوات الجوية الفضائية التابعة لفيلق الحرس الثوري الإيراني، في إطار زيارة يجريها إلى إيران.

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير شويغو تعرف خلال المعرض على الأسلحة الصاروخية والطائرات المسيرة ونماذج من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

وفي ختام زيارته، دوّن شويغو كلمة في كتاب ضيوف المعرض.

وشملت المعروضات نماذج لمنجزات صناعة الطيران والمسيرات الإيرانية، وأنظمة الصواريخ التكتيكية والباليستية طويلة ومتوسطة المدى، وطائرات مسيرة أمريكية تم اغتنامها من قبل القوات الإيرانية.

RT

المصدر: وزارة الدفاع الروسية