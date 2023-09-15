 
مباشر

ترامب: الولايات المتحدة ستنتهي إن لم يعاد انتخابي رئيسا للبلاد

أخبار العالم

ترامب: الولايات المتحدة ستنتهي إن لم يعاد انتخابي رئيسا للبلاد
AP
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1vj

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنتهي إن لم يعاد انتخابه رئيسا العام المقبل، وأن البلاد تسير نحو الجحيم في ظل الإدارة الحالية.

إقرأ المزيد
ترامب: كساد عظيم جديد ينتظر الولايات المتحدة بسبب سياسات بايدن
ترامب: كساد عظيم جديد ينتظر الولايات المتحدة بسبب سياسات بايدن

وأضاف عبر برنامج الصحفية الأمريكية ميغين كيلي: "إذا لم أفز بالانتخابات، فأعتقد أن بلادنا قد تنتهي. أظن أن هذه هي الانتخابات الأكثر أهمية من كل الانتخابات الأخرى".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تسير نحو الجحيم" أثناء رئاسة جو بايدن.

وفي تعليقه على الاتهامات الموجهة إليه قال: "لا يثير ذلك أي قلق لديي، لأنني أقاتل من أجل البلاد والناس".

ويواجه ترامب أكثر من 90 تهمة في 4 قضايا جنائية، بما في ذلك محاولات تغيير نتائج الانتخابات السابقة لصالحه.

ويصر ترامب على براءته ووصف ملاحقته الجنائية بأنها محاولة لعرقلة الحملة الانتخابية، فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يتعرض له ترامب، بالاضطهاد لأسباب سياسية.


المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"