ترامب يطالب بتنحية القاضية المشرفة على محاكمته في قضية اقتحام مبنى الكابيتول

طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتنحية القاضية تانيا تشوتكان، التي تشرف على محاكمته في قضية اقتحام مبنى الكابيتول.

وقال محامو ترامب في العريضة: "اقترحت القاضية تشوتكان، في سياق قضايا أخرى، إدانة ترامب وسجنه. مثل هذه التصريحات التي تم الإدلاء بها قبل بدء هذه المحاكمة ودون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، تدل على أنها غير مؤهلة".

إقرأ المزيد

وجدير بالذكر أن القاضية تانيا شاتكن، قد أعلنت أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام محكمة فيدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، ستبدأ في 4 مارس 2024.

وشدّدت القاضية تشاتكن على أن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه"، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبرة أن المدة طويلة جدا.

وحددت القاضية هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن في الثاني من يناير 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو أبريل 2026.

المصدر: نوفوستي