القاضية الفيدرالية تحدد موعد محاكمة ترامب في قضية انتخابات 2020

أعلنت القاضية تانيا شاتكن الاثنين، أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، ستبدأ في 4 مارس 2024.

وحددت القاضية هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن في الثاني من يناير 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو أبريل 2026.

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يذكر أن النيابة العامة الأمريكية طلبت بدء محاكمة ترامب في القضية التي يتهم فيها بالتآمر لغرض إلغاء نتائج انتخابات عام 2020، في 2 يناير المقبل.

ويواجه ترامب اتهامات في 3 قضايا أخرى، تتعلق بانتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية، حيث دفع مبلغا للممثلة الإباحية مقابل صمتها عن علاقته بها، وباحتفاظ ترامب بوثائق سرية تخص الأمن القومي الأمريكي في مقره الصيفي في ولاية فلوريدا، والمشاركة في التدخل في نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020 التي اتهم فيها الرئيس السابق.

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020.

وفي حال إدانته في القضية، قد يواجه ترامب عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.

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جدير بالذكر أن الرئيس السابق سلم نفسه لسلطات إنفاذ القانون في مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا الأمريكية، حيث تم اعتقاله لفترة وجيزة تم خلالها عرضه على القياس والتقاط صورة جنائية له.

ودخل ترامب التاريخ من خلال كونه أول رئيس سابق يلتقط له صورة جنائية بعد اتهامه بمحاولته إلغاء نتائج انتخابات 2020 في ولاية جورجيا.

وأثارت الصورة التي انتشرت بسرعة كبيرة العديد من ردود الفعل من المستخدمين عبر مختلف المنصات.

وظهر ترامب في الصورة بوجه صارم وهو يرتدي بدلة زرقاء وربطة عنق حمراء في اللقطة.

ومنذ خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، ادعى ترامب مرارا وتكرارا أن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق.

المصدر: أ ف ب