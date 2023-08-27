ترامب يجمع تبرعات قياسية بعد صورة سجن جورجيا

جمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أكثر من 7 ملايين دولار من التبرعات للحملة الانتخابية، بعد خضوعه لإجراءات اعتقال رسمية في ولاية جورجيا.

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ووفق ما قالت صحيفة "بوليتيكو" فقد "قام ترامب بتحويل صورته الخادعة في جورجيا إلى مبلغ قياسي لجمع التبرعات"، حيث جمع 7.1 مليون دولار منذ أن تم حجزه في أحد سجون أتلانتا مساء الخميس، وفقا للأرقام التي قدمتها حملته الانتخابية.

وفي يوم الجمعة وحده، جمع ترامب 4.18 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ تم جمعه خلال فترة 24 ساعة في حملته حتى الآن.

وتم جمع التبرعات للحملة من خلال البضائع التي تم بيعها من خلال متجره عبر الإنترنت، حيث بدأت الحملة في بيع القمصان والملصقات والمشروبات المبردة التي تحمل صورة ترامب العابسة مع شعار "لا تستسلم أبدا!" ويتراوح سعر المنتجات بين 12 دولارا إلى 34 دولارا.

وفي وقت سابق، سلم ترامب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون ليتم حجزه بتهم جنائية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020.

ودخل ترامب التاريخ من خلال كونه أول رئيس سابق يلتقط له صورة جنائية بعد اتهامه بمحاولته إلغاء نتائج انتخابات 2020 في ولاية جورجيا، وظهر ترامب في الصورة بوجه صارم وهو يرتدي بدلة زرقاء وربطة عنق حمراء في اللقطة.

من الجدير ذكره، أنه في حال إدانته في القضية، قد يواجه ترامب عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.

المصدر: بوليتيكو