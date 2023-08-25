بعد نشر صورة جنائية لترامب.. نجله يستخدمها على طريقته

أعلن دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، أنه سيبدأ ببيع البضائع التي تحتوي على الصورة الجنائية لوالده.

جاء ذلك بعد أن نشر سجن مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا الأمريكية الخميس، بيانات الرئيس الأمريكي السابق، والتهم الموجهة إليه بعد أن سلم نفسه لسلطات إنفاذ القانون.

وكتب ترامب الابن عبر شبكة "إكس" ("تويتر" سابقا): "لكي أكون واضحا، فإن كل الأرباح الناتجة عن بيع هذه البضائع في متجري عبر الإنترنت، ستذهب إلى صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون الذي نراه أمامنا. وعلى عكس الكثيرين، لن أحاول الاستفادة من ذلك، ولكن سأبذل كل ما في وسعي لتقديم المساعدة".

Free Trump Merch! To be clear all profits from this on my Web Store are going to be donated to the Legal Defense Fund to fight the tyranny & insanity we’re seeing before us. Unlike many, I won’t try to profit from this but will do what I can to help. https://t.co/qUQDGg2wABpic.twitter.com/dm6wL3Mf29 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 25, 2023

إقرأ المزيد

وتشمل المجموعة المعروضة على الموقع قمصانا وأكوابا وملصقات عليها الصورة الجنائية للرئيس السابق.

وفي وقت سابق، سلم ترامب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون ليتم حجزه بتهم جنائية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

أمضى ترامب حوالي نصف ساعة رهن الاعتقال وتم إخلاء سبيله بكفالة متفق عليها مسبقا بلغت قيمتها 200 ألف دولار.

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020.

وفي حال إدانته في القضية، قد يواجه ترامب عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.

المصدر: RT