سجل سجن مقاطعة فولتون الأمريكية ينشر بيانات ترامب بعد مثوله لسلطات إنفاذ القانون (وثيقة)

نشر سجن مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا الأمريكية يوم الجمعة، بيانات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتهم الموجهة إليه بعد أن سلم نفسه لسلطات إنفاذ القانون.

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وطبقا لسجل حجز مقاطعة فولتون فإن ترامب يبلغ طوله 6 أقدام و3 بوصات، ويزن 215 رطلا.

ووصل ترامب إلى السجن بعد الساعة 7:30 مساء بقليل بالتوقيت الشرقي في موكب على الطراز الرئاسي، وتم حجزه وأخذ بصمات أصابعه في غضون دقائق، وفقا لسجلات السجن، وتم إطلاق سراحه بعد حوالي 20 دقيقة، بحسب السجلات.

وذكر مراسل RT أنه تم ولأول مرة التقاط صورة حجز ترامب التي يتم التقاطها للمتهمين.

وفي وقت سابق، سلم الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون ليتم حجزه بتهم جنائية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020.

وفي حال إدانته في القضية، قد يواجه ترامب عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.

المصدر: RT