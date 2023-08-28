استطلاع: ترامب يتقدم على بايدن رغم الاتهامات الموجهة إليه

أظهر استطلاع لآراء الأمريكيين أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتقدم على الرئيس الحالي جو بايدن، على الرغم من الاتهامات التي يواجهها ترامب في قضية "التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات".

ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة Schoen Cooperman Research، قال 45% من الأمريكيين كانوا سيصوتون لصالح ترامب لو جرت الانتخابات الرئاسية الآن، مقابل 44% لصالح بايدن. ولم يحدد 11% موقفهم.

وقيم 44% ممن تم استطلاع آرائهم عمل بايدن في منصب الرئاسة إيجابيا، فيما أبدى 54% موقفا سلبيا تجاه أدائه.

إقرأ المزيد

وكانت تقييمات 52% لعمل ترامب في البيت الأبيض إيجابية، و44% سلبية.

وجرى الاستطلاع في شهر أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك على خلفية توجيه الاتهامات الجنائية لترامب في 4 قضايا مختلفة، كانت آخرها قضية "التآمر لغرض إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية" في ولاية جورجيا عام 2020.

المصدر: إنترفاكس