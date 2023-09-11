سيناتورة أمريكية تنشر صورة لها رفقة ترامب وتشيد بقوته

نشرت عضو الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، يوم الاثنين، صورة عبر صفحتها في منصة "إكس" ظهرت فيها رفقة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قبل توجهها إلى واشنطن.

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وكتب جرين، عبر "إكس" (تويتر سابقا): "يشرفني أن أتناول عشائي مساء الأحد مع رئيسي المفضل قبل أن أتوجه إلى واشنطن، هو مصدر إلهام، ويتمتع بصحة جيدة وقوي ونشيط وذكي وحاضر البديهة، والأهم من ذلك كله أنه مثلي يحب أمريكا".

وأشارت غرين إلى أنها التقت ترامب قبل التوجه إلى واشنطن، حيث يبدأ مجلس النواب أعماله هذا الأسبوع بعد العطلة الصيفية.

I’m honored to have Sunday evening dinner with my favorite President before landing in Washington today.@realDonaldTrump is an inspiration. He’s incredibly healthy, strong, active, extremely mentally sharp, and intelligent.



Most of all, he loves America and so do I! 🇺🇸 pic.twitter.com/ip93nt0iIS — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) September 11, 2023

وأعرب حاكم ولاية نيوجيرسي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري كريس كريستي، في وقت سابق، عن قلقه حول حالة ترامب البالغ من العمر 77 عاما العقلية، وذلك عقب أحد خطابات ترامب العامة العاطفية.

وقال كريستي لقناة Newsmax التلفزيونية الأمريكية: "إنه لأمر محزن، فترامب يتعرض لضغط كبير، ما يجعلني أشعر بقلق بالغ حول صحته العقلية".

ويواجه ترامب إجمالي 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، يصفها هذا السياسي الجمهوري البارز بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض، وأثقل عقوبة تهدد ترامب هي السجن 20 عاما.

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وإذا ما تم تحديد العقوبة بطريقة جمع الأحكام فيمكن الحكم على ترامب بالسجن لعدة قرون، وعلى أساس الاتهامات يواجه أكثر من 700 عام سَجناً.

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي تُلتقط له صورة جنائية في ملفات السجون، والتقطت الصورة عندما ظهر السياسي في سجن مقاطعة فولتون، حيث اتهم بالتدخل في الانتخابات في ولاية جورجيا. وأشار العديد من وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الاتهامات الموجهة لترامب لن تؤدي إلا إلى تعزيز شعبيته بين الناخبين.

المصدر: نوفوستي