مرشح لرئاسة أمريكا: القضايا المرفوعة ضد ترامب كارثة للحزب الجمهوري

قال المرشح الرئاسي الأمريكي والحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، إن القضية المرفوعة بحق دونالد ترامب حول اقتحام مبنى الكابيتول "كارثة للحزب الجمهوري".

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وأوضح كريستي في مقابلة صحفية مع شبكة CNN: "هذه كارثة للحزب الجمهوري، ولهذا السبب كنت أقول منذ أن دخلت السباق وبالنظر إلى سلوك ترامب، وبالنظر إلى ما فعله، لا يمكن له أن يكون مرشحنا".

وأشار إلى أنه يتوجب على الناخبين الجمهوريين أن ينتبهوا إلى حقيقة أن أحد مرشحيهم الرئاسيين، سيمثل أمام المحكمة يوميا اعتبارا من الـ 4 مارس، عوضا عن الإهتمام بحملته الانتخابية ضد جو بايدن".

وأعلنت القاضية تانيا شاتكن، الاثنين، أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، ستبدأ في 4 مارس 2024.

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وحددت القاضية هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث الذي يأمل أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن في الثاني من يناير 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو أبريل 2026.

ومنذ خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، ادعى ترامب مرارا وتكرارا أن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق.

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020، وفي حال إدانته في القضية، قد يواجه ترامب عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.

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جدير بالذكر أن الرئيس السابق سلم نفسه لسلطات إنفاذ القانون في مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا الأمريكية، حيث تم اعتقاله لفترة وجيزة تم خلالها عرضه على القياس والتقاط صورة جنائية له.

ودخل ترامب التاريخ من خلال كونه أول رئيس سابق تلتقط له صورة جنائية بعد اتهامه بمحاولته إلغاء نتائج انتخابات 2020 في ولاية جورجيا.

وأثارت الصورة التي انتشرت بسرعة كبيرة العديد من ردود الفعل من المستخدمين عبر مختلف المنصات.

وظهر ترامب في الصورة بوجه صارم وهو يرتدي بدلة زرقاء وربطة عنق حمراء في اللقطة.

المصدر: غازيتا. رو