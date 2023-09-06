ترامب يسمي شرطا يمكن بموجبه الحصول على "العفو" من التهم الموجه له

صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه لا يستبعد أن يُعرض عليه إسقاط جميع التهم مقابل الانسحاب من السباق الرئاسي وترك الحياة السياسية.

والأربعاء، نُشرت مقابلة مع ترامب على الموقع الإلكتروني للصحفي الأمريكي هيو هيويت، وتساءل الصحفي عما إذا كان الرئيس السابق سيوافق على صفقة مع المدعين العامين إذا وعدوه بـ "سحب" جميع التهم مقابل الانسحاب من السباق الرئاسي وترك السياسة.

وأجاب ترامب: "أعتقد أنهم كانوا سيفعلون ذلك. أعتقد أنهم كانوا سيفعلون ذلك الآن.. أعتقد أنهم كانوا سيبرمون هذه الصفقة الآن"، وأضاف في الوقت نفسه أنه غير مهتم بالموافقة على مثل هذه المقترحات.

وفي وقت سابق، وعد المرشح الرئاسي الجمهوري ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، بالعفو عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إذا فاز في الانتخابات الأمريكية الرئاسية عام 2024.

ويواجه ترامب إجمالي 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، يصفها هذا السياسي الجمهوري البارز بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض، وأثقل عقوبة تهدد ترامب هي السجن 20 عاما.

وإذا ما تم تحديد العقوبة بطريقة جمع الأحكام فيمكن الحكم على ترامب بالسجن لعدة قرون، وعلى أساس الاتهامات يواجه أكثر من 700 عام سَجناً.

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي تُلتقط له صورة جنائية في ملفات السجون، والتقطت الصورة عندما ظهر السياسي في سجن مقاطعة فولتون، حيث اتهم بالتدخل في الانتخابات في ولاية جورجيا. وأشار العديد من وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الاتهامات الموجهة لترامب لن تؤدي إلا إلى تعزيز شعبيته بين الناخبين.

المصدر: RT