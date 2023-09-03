مرشح رئاسي جمهوري يعد بالعفو عن دونالد ترامب حال فوزه في الانتخابات

وعد المرشح الرئاسي الجمهوري ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، بالعفو عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إذا فاز في الانتخابات الأمريكية الرئاسية عام 2024.

وقال راماسوامي في مقابلة مع قناة ABC News: "إذا أصبحت رئيسا للبلاد، فسأعفو، نعم، عنه (عن دونالد ترامب)، لأن ذلك سيساعد على توحيد البلاد مرة أخرى".

وأضاف راماسوامي أيضا أنه كرئيس للولايات المتحدة، سيكون قادرا على "الذهاب أبعد من ترامب" في توحيد سكان الولايات المتحدة ولن يدعم الانقسام في المجتمع من خلال استخدام القضاء ضده.

ويواجه ترامب إجمالي 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، يصفها هذا السياسي الجمهوري البارز بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض، وأثقل عقوبة تهدد ترامب هي السجن 20 عاما.

وإذا ما تم تحديد العقوبة بطريقة جمع الأحكام فيمكن الحكم على ترامب بالسجن لعدة قرون، وعلى أساس الاتهامات يواجه أكثر من 700 عام سَجناً.

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي تُلتقط له صورة جنائية في ملفات السجون، والتقطت الصورة عندما ظهر السياسي في سجن مقاطعة فولتون، حيث اتهم بالتدخل في الانتخابات في ولاية جورجيا. وأشار العديد من وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الاتهامات الموجهة لترامب لن تؤدي إلا إلى تعزيز شعبيته بين الناخبين.

جدير بالذكر أن فيفيك راماسوامي مرشح جمهوري للرئاسة الأمريكية، بدأ حياته كمغني راب والآن رائد أعمال، وتقدر ثروته بمئات الملايين جناها من عمله في مجال التقنيات الحيوية.

ولد راماسوامي في ولاية أوهايو عام 1985 (عمره 38 عاما) لأبوين مهاجرين من جنوب الهند، ونشأ على الديانة الهندوسية، لكنه ذهب إلى مدارس كاثوليكية، ودرس الأحياء في جامعة هارفارد قبل أن ينتقل لدراسة القانون في جامعة "يال".

المصدر: RT