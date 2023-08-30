ترامب منفتح على تولي راماسوامي منصب نائب الرئيس

أثنى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على منافسه على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة 2024، فيفيك راماسوامي، قائلا إنه منفتح على أن يتولى الأخير منصب نائب الرئيس.

وفي مقابلة سئل ترامب عن رأيه بـ"نائب الرئيس راماسوامي"، وقد وصفه الرئيس السابق بأنه "شاب مليء بالموهبة"، مضيفا: "إنه شخص ذكي جدا جدا جدا. لديه طاقة جيدة، وأعتقد أنه سيكون جيدا جدا" في منصب نائب الرئيس.

ووجه ترامب نصيحة إلى رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية البالغ من العمر 38 عاما، قائلا: "لقد بدأ في الظهور قليلا. لقد أصبح مثيرا للجدل بعض الشيء. يجب أن أقول له: كن حذرا بعض الشيء. بعض الأشياء عليك الاحتفاظ بها لنفسك. أليس كذلك؟".

يذكر أنه على مدار ستة أشهر، تحول راماسوامي من مرشح غير معروف إلى حد كبير في استطلاعات الرأي بنسبة 1٪ إلى مرشح جدي يتلقى هجمات من المتنافسين من الحزب الجمهوري بما في ذلك من نائب الرئيس السابق بينس والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي.

ويتفق راماسوامي إلى حد كبير مع ترامب بشأن معظم القضايا السياسية مثل إلغاء وزارة التعليم وشن ضربات عسكرية ضد المكسيك. كما اقترح أفكارا مميزة مثل رفع سن التصويت إلى 25 عاما.

المصدر: axios