أوكرانيا تسيطر على مناقشة الحزب الجمهوري وتكشف عن الانقسام

احتل الصراع في أوكرانيا مركز الصدارة في المناظرة الرئاسية للحزب الجمهوري، في مشهد يعكس كيف أن هذه القضية تقسم العديد من الجمهوريين.

ليلة الأربعاء بتوقيت الولايات الأمريكية، التقى المرشحون الثمانية في أول مناظرة رئاسية للحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، وكان ملف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا محور واحدة من أكثر المناقشات سخونة خلال المناظرة.

ويعكس النقاش الذي شارك فيه فيفيك راماسوامي (38 عاما) ونيكي هايلي (51 عاما) ومايك بينس (64 عاما) ورون ديسانتيس (44 عاما) وكريس كريستي (60عاما) سبب قلق الحكومة في كييف وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، من أن يفوز مرشح جمهوري بالمقعد الرئاسي العام المقبل.

وبينما رفض راماسوامي بشدة استمرار تقديم المساعدات الأمريكية لمساعدة أوكرانيا، معتبرا أنه "أمر كارثي، وأنه يتعين علينا استخدام الموارد العسكرية لمنع غزو حدودنا الجنوبية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية"، أعرب ديسانتيس عن شكوكه ولم يقل إنه سيوقف المساعدات، لكنه شدد على أنه إذا أصبح رئيسا، فإن "أي دعم أمريكي لأوكرانيا سيكون مشروطا بزيادة الدول الأوروبية دعمها لكييف".

وقال ديسانتيس إن أولويته ستكون "إرسال قوات إلى الحدود الجنوبية بدلا من إرسال الأموال إلى أوكرانيا".

أما هايلي وبينس وكريستي، فدافعوا بقوة عن المساعدات باعتبارها ضرورية لأمن حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وانتقدت هايلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة السابقة، موقف راماسوامي، وتوجهت إليه بالقول: "سوف تجعل أمريكا أقل أمنا. ليس لديك أي خبرة في السياسة الخارجية وهذا واضح.. النصر الروسي في أوكرانيا سيعزز التحالف الروسي الصيني".

واعتبر بينس أنه "إذا اتبعت الولايات المتحدة خطة راماسوامي، فلن يمر وقت طويل قبل أن يغزو بوتين إحدى دول الناتو، الأمر الذي سيجبر الولايات المتحدة على الانضمام إلى الحرب".

أما كريستي فقال إنه "ذهب إلى أوكرانيا ليرى بنفسه "ما يفعله جيش فلاديمير بوتين بالأوكرانيين.. هذا هو فلاديمير بوتين الذي وصفه (الرئيس السابق) دونالد ترامب بالعبقري. إذا لم نقف ضد هذا النوع من القتل الاستبدادي، فسنكون التاليين في واشنطن".

المصدر: axios + fox + RT