زيلينسكي: نتيجة الانتخابات الأمريكية ستؤثر على دعم واشنطن لكييف

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن نتيجة الانتخابات الأمريكية المقبلة، ستؤثر بشكل جوهري على دعم واشنطن لكييف، مؤكدا أنه سيبذل جهده حتى لا تقل هذه المساعدات.

وأضاف في حديث لقناة "رادا" الأوكرانية، "ستواجهون في الولايات المتحدة عاما صعبا للغاية سنشهد الانتخابات الرئاسية التي سيكون لها تأثير كبير على الدعم المقدم لأوكرانيا سواء بالإيجاب أو السلب، ومن جانبنا سنبذل جهدنا لضمان عدم انخفاض الدعم الأمريكي".

وأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه سيمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، إذا ما فاز في الانتخابات الرئاسة عام 2024.

وأكد أنه سيحقق تسوية الأزمة في أوكرانيا "حتى قبل العودة إلى المكتب البيضاوي" وأشار إلى أن حل النزاع سيكون عادلا للطرفين، كما ربط المساعدات الأمريكية لأوكرانيا والتي تقدر بمليارات الدولارات بالأرباح الكبيرة لعائلة خليفته جو بايدن، داعيا الكونغرس إلى رفض تخصيص مبالغ جديدة لكييف.

ومن جانبها ذكرت شبكة "سي إن إن" أن نتيجة الصراع في أوكرانيا ستتحدده عوامل خارجية، مثل تغيير السلطة في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن مصير كييف قد يكون في أيدي الناخبين الأمريكيين خلال انتخابات عام 2024.

المصدر: نوفوستي