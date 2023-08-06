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ترامب يؤكد أنه سيمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة إذا أصبح رئيسا

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ترامب يؤكد أنه سيمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة إذا أصبح رئيسا
Gettyimages.ru
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أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه إذا فاز في انتخابات الرئاسة 2024، سيمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.

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وشدد ترامب مرتين خلال خطاب أمام مناصريه من الحزب الجمهوري في ولاية كارولاينا الجنوبية: "سأمنع نشوب حرب عالمية ثالثة".

وأشار إلى أن الأسلحة اليوم قوية للغاية لدرجة أنه يمكنها تدمير العالم، وأضاف: "لن أسمح بحدوث ذلك".

وأكد أنه سيحقق تسوية الأزمة في أوكرانيا "حتى قبل العودة إلى المكتب البيضاوي" وأشار إلى أن حل النزاع سيكون عادلا للطرفين.

وتؤكد روسيا أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" يدفعان العالم إلى شفير الحرب، ويعملان على استفزاز روسيا في مناطق مختلفة من العالم، وأن أزمة أوكرانيا دليل صارخ على هذه الممارسات.

المصدر: نوفوستي

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